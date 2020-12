"Come zia Giovanna, malato di tutto ma non muore": le badilate di Bruno Vespa a premier Conte (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un Bruno Vespa strepitoso, a ruota libera, quello che dice la sua su Giuseppe Conte a Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella. Mister Porta a Porta fa il punto sul governo e sulle prospettive di un premier che sembra sempre all'angolo, sempre sul punto di cadere, di andare a casa. Eppure, fino ad ora, si è sempre salvato. E secondo Vespa, si intende, anche in questo caso il copione potrebbe non cambiare. E per spiegarlo, sceglie una frase peculiare, ad effetto: "premier Conte? È Come mia zia Giovanna, malata di tutto ma non moriva mai", taglia corto Bruno Vespa. Una battuta, insomma, sul presidente del Consiglio. Una battuta - che la dice lunghissima - all'interno di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unstrepitoso, a ruota libera, quello che dice la sua su Giuseppea Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella. Mister Porta a Porta fa il punto sul governo e sulle prospettive di unche sembra sempre all'angolo, sempre sul punto di cadere, di andare a casa. Eppure, fino ad ora, si è sempre salvato. E secondo, si intende, anche in questo caso il copione potrebbe non cambiare. E per spiegarlo, sceglie una frase peculiare, ad effetto: "? Èmia zia, malata dima non moriva mai", taglia corto. Una battuta, insomma, sul presidente del Consiglio. Una battuta - che la dice lunghissima - all'interno di un ...

trash_italiano : COME FAREMO AD ANDARE A DORMIRE DOPO LA PUNTATA SAPENDO CHE CI SARÀ ZIA MALGY A REGALARCI MEME? #GFVIP - Libero_official : La battuta di Bruno Vespa su #Conte: crisi o non crisi? 'Come zia Giovanna. malata di tutto ma non muore mai', così… - SInchietta : @TandiRi Oddio ma è come quella che fece mia zia!! (A modo suo ovviamente, un po' sbilenca ??) - postacasella : @tinapica88 Imita la voce di tua zia come se fosse in viva voce - danielcomunque : trovatevi qualcuno, che vi porti un cestello del kfc in quarantena, esattamente come ha fatto mia zia -

Ultime Notizie dalla rete : Come zia Governo, Bruno Vespa su Conte: "E' come mia zia Giovanna, malata di tutto ma non moriva mai" La7 Bruno Vespa a Tagadà, commento sferzante su Giuseppe Conte: "Come zia Giovanna, malata di tutto ma non muore mai"

E per spiegarlo, sceglie una frase peculiare, ad effetto: "Premier Conte? È come mia zia Giovanna, malata di tutto ma non moriva mai", taglia corto Bruno Vespa. Una battuta, insomma, sul presidente ...

Film sospesi di Zia Lidia Social Club/ I consigli di oggi 9 dicembre

Un mercoledì uggioso, ma oltre a lavorare possiamo concederci qualche ora di relax guardando un bel film, magari quello presentato per noi da Antonio Cataldo: cominciamo dal pomeriggio e andiamo avant ...

E per spiegarlo, sceglie una frase peculiare, ad effetto: "Premier Conte? È come mia zia Giovanna, malata di tutto ma non moriva mai", taglia corto Bruno Vespa. Una battuta, insomma, sul presidente ...Un mercoledì uggioso, ma oltre a lavorare possiamo concederci qualche ora di relax guardando un bel film, magari quello presentato per noi da Antonio Cataldo: cominciamo dal pomeriggio e andiamo avant ...