Maduro vince | per Usa e Ue il voto non è credibile Mosca esulta | “Esempio di democrazia”

Leggi su ilsecoloxix

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Bruxelles ha fatto sapere di non ritenere “” l'esito delle urne perché "le elezioni non hanno rispettato gli standard internazionali”. E il segretario di stato americano, Mike Pompeo, si è spinto oltre: "Gli Stati Uniti continueranno a riconoscere Guaidò come presidente”.