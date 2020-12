Maltempo, esondato il Panaro: famiglie evacuate nel Modenese. Le immagini dall’elicottero dei Vigili del fuoco (Di domenica 6 dicembre 2020) Da 48 ore le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti al Maltempo che sta colpendo le regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana. Da questa mattina squadre in assetto alluvionale sono impegnate a Modena, tra le zone di Gaggio e Nonantola, per l’evacuazione di persone rimaste bloccate dall’acqua nelle proprie abitazioni dopo la rottura degli argini del fiume Panaro. Sul posto, in rinforzo al locale personale, è stato disposto dal Centro operativo nazionale l’invio di sezioni operative dal Piemonte e dalla Toscana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Da 48 ore le squadre deidelsono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti alche sta colpendo le regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana. Da questa mattina squadre in assetto alluvionale sono impegnate a Modena, tra le zone di Gaggio e Nonantola, per l’evacuazione di persone rimaste bloccate dall’acqua nelle proprie abitazioni dopo la rottura degli argini del fiume. Sul posto, in rinforzo al locale personale, è stato disposto dal Centro operativo nazionale l’invio di sezioni operative dal Piemonte e dalla Toscana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

