Empoli | emergono delle positività al Covid La nota ufficiale

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 6 dicembre 2020) Alla vigilia della gara con il Pordenone (domani sera alle 21.00), l’comunica alcuneal. Questa la: “FC comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi dial-19. I casi, asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.FC rende noto altresì che la seduta di allenamento in programma questa mattina non si terrà e il gruppo squadra è ...