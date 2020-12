Nuovo studio Covid: il test rapido sbaglia una volta su due (Di sabato 5 dicembre 2020) Covid, Nuovo studio sui test rapidi antigenici fatti in farmacie e laboratori. “Sbaglierebbero quasi una volta su due, fornendo un alto tasso di falsi negativi”. A lanciare l’allarme è il Centro di ricerche Altamedica di Roma Continuano senza sosta, in tutto il mondo, le ricerche sul Covid. Si cerca di conoscere sempre meglio il virus, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 dicembre 2020)suirapidi antigenici fatti in farmacie e laboratori. “Sbaglierebbero quasi unasu due, fornendo un alto tasso di falsi negativi”. A lanciare l’allarme è il Centro di ricerche Altamedica di Roma Continuano senza sosta, in tutto il mondo, le ricerche sul. Si cerca di conoscere sempre meglio il virus, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo studio Un «nuovo studio» mette in dubbio le origini naturali del Coronavirus? Mancano ancora le prove Open Covid-19: ecco perché nei bambini i sintomi sono più lievi

Secondo un nuovo studio australiano-tedesco i bambini hanno sintomi del Covid-19 più lievi per diversi fattori fisiologici.

L’aumento del prezzo dei voli si registra soprattutto da Nord verso Sud. Si teme un nuovo esodo, ma i governatori meridionali studiano nuove misure per chi torna.

