Lazio, Tare su Pereira: «Ha qualità indiscutibili»

Igli Tare ha parlato prima di Spezia-Lazio

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia; concentrandosi su Andrea Pereira.

«Non penso che debba essere messo in discussione il valore di un giocatore che arriva dal Manchester United. È una questione di ambientamento. Ha avuto bisogno del tempo di inserirsi nel gruppo. È un processo che richiede tempo e pazienza. A volte c'è e a volte non c'è ma la sue qualità sono indiscutibili».

