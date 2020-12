Il magazzino dei vaccini? Arrugginito e tra i rifiuti (Di sabato 5 dicembre 2020) Maria Sorbi "L'Espresso" rivela lo scandalo del sito a Roma. Gli Usa: "20 milioni di dosi". Ma Pfizer frena In Inghilterra le prime dosi di vaccini Pfizer arriveranno nei prossimi giorni. E il capo della Fda Stephen Hahn prevede di muoversi rapidamente dopo l'esame del vaccino anti covid sviluppato dalla Pfizer, previsto il 10 dicembre, e che 20 milioni di americani potrebbero essere vaccinati entro fine anno. Ma per il resto, rispetto alla previsione iniziale, Pfizer riduce il numero di dosi che distribuirà in Europa nel 2020. «Ostacoli alla catena di approvvigionamento» riporta il Wall Street Journal. La notizia non è molto rassicurante alla vigilia del più grande piano vaccinale mai avviato nella storia. L'azienda tuttavia conferma la fornitura di oltre un miliardo di dosi per il 2021. «Il risultato dei test clinici è arrivato più tardi delle ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Maria Sorbi "L'Espresso" rivela lo scandalo del sito a Roma. Gli Usa: "20 milioni di dosi". Ma Pfizer frena In Inghilterra le prime dosi diPfizer arriveranno nei prossimi giorni. E il capo della Fda Stephen Hahn prevede di muoversi rapidamente dopo l'esame del vaccino anti covid sviluppato dalla Pfizer, previsto il 10 dicembre, e che 20 milioni di americani potrebbero essere vaccinati entro fine anno. Ma per il resto, rispetto alla previsione iniziale, Pfizer riduce il numero di dosi che distribuirà in Europa nel 2020. «Ostacoli alla catena di approvvigionamento» riporta il Wall Street Journal. La notizia non è molto rassicurante alla vigilia del più grande piano vaccinale mai avviato nella storia. L'azienda tuttavia conferma la fornitura di oltre un miliardo di dosi per il 2021. «Il risultato dei test clinici è arrivato più tardi delle ...

