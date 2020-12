Amici, l’ex ballerino Catello Miotto in carcere per violenza sessuale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal palco di Amici alla cella. È questa la parabola di Catello Miotto, ballerino della terza edizione del talent show che, come scrive Il Messaggero, è stato arrestato mercoledì sera dagli agenti del commissariato di Fano “in quanto colpito da ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura Generale della Corte di Appello di Roma”. Lo scorso 25 novembre Miotto è stato condannato dalla Cassazione a 2 anni 11 mesi di reclusone per violenza sessuale aggravata. A Domenica Live Catello Miotto, ex ballerino di Amici condannato per violenza sessuale La ricostruzione della vicenda La brutta vicenda risale al 2010. Un giorno di febbraio Catello, che ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal palco dialla cella. È questa la parabola didella terza edizione del talent show che, come scrive Il Messaggero, è stato arrestato mercoledì sera dagli agenti del commissariato di Fano “in quanto colpito da ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura Generale della Corte di Appello di Roma”. Lo scorso 25 novembreè stato condannato dalla Cassazione a 2 anni 11 mesi di reclusone peraggravata. A Domenica Live, exdicondannato perLa ricostruzione della vicenda La brutta vicenda risale al 2010. Un giorno di febbraio, che ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Amici, l'ex ballerino #CatelloMiotto arrestato per abusi sulla moglie dell'amico: sconterà 2 anni e 11 mesi di carcere… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Amici, l'ex ballerino #CatelloMiotto arrestato per abusi sulla moglie dell'amico: sconterà 2 anni e 11 mesi di carcere… - ReggioPress : Tenta di rapire l'ex con due amici: tre arresti - RassegnaZampa : #Amici, l'ex ballerino #CatelloMiotto arrestato per abusi sulla moglie dell'amico: sconterà 2 anni e 11 mesi di car… - venomflxwer : RT @trumancolIins: elisa è della mia città l'ex fidanzato che l'ha quasi uccisa è ancora a piede libero, gira e posta foto sui social con g… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’ex De Gasperi oggi sarebbe uno straniero in patria Corriere della Sera