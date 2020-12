Video l’Eredità 3 dicembre 2020: Karen di Canicattì (Di giovedì 3 dicembre 2020) l’Eredità di giovedì 3 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Karen di Canicattì (Agrigento). Karen ha 18 anni, è siciliana, ma vive a Roma, dove studia Giurisprudenza. Sogna di diventare pubblico ministero. E’ fidanzata con Marco. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 17.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 3 dicembre 2020)di giovedì 3. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi(Agrigento).ha 18 anni, è siciliana, ma vive a Roma, dove studia Giurisprudenza. Sogna di diventare pubblico ministero. E’ fidanzata con Marco. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 17.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. ...

