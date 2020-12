Natale e tanta voglia di leggerezza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fare shopping è la parola d’ordine nei primi giorni di cauta (ufficialmente: molto cauta) apertura di negozi ed esercizi commerciali. Il Natale è vicino. Comprare e spendere è l’impulso immediato cui è difficile sottrarsi. Si è incoraggiati dal cambio di colore per la propria regione, o dal mantenimento del rischio tenue, o infine, più semplicemente, dai provvedimenti emessi da presidenti di regione e sindaci, particolarmente solerti in questa fase. Le ordinanze sono “interpretative” dell’ultimo dpcm, si dice con pudore; in realtà correttive e modificative delle regole esistenti. Meno limiti è meglio, qualche concessione è necessaria, non nuoce a nessuno. Ora si può largheggiare, ci siamo comportati bene in questi ultimi giorni e le cifre lo confermano. Le regole per salvarci dal contagio occorrono. Meglio però a maglie più larghe. Non farà male un po’ di diversivo ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fare shopping è la parola d’ordine nei primi giorni di cauta (ufficialmente: molto cauta) apertura di negozi ed esercizi commerciali. Ilè vicino. Comprare e spendere è l’impulso immediato cui è difficile sottrarsi. Si è incoraggiati dal cambio di colore per la propria regione, o dal mantenimento del rischio tenue, o infine, più semplicemente, dai provvedimenti emessi da presidenti di regione e sindaci, particolarmente solerti in questa fase. Le ordinanze sono “interpretative” dell’ultimo dpcm, si dice con pudore; in realtà correttive e modificative delle regole esistenti. Meno limiti è meglio, qualche concessione è necessaria, non nuoce a nessuno. Ora si può largheggiare, ci siamo comportati bene in questi ultimi giorni e le cifre lo confermano. Le regole per salvarci dal contagio occorrono. Meglio però a maglie più larghe. Non farà male un po’ di diversivo ...

E' la previsione del presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Le restrizioni hanno funzionato, il nostro indice Rt è sceso. Il ministro Speranza: il sistema a tre colori resterà. Spostamenti, per ...

Dall'Immacolata, infatti, prende il via il Cashback di Natale, il rimborso del 10% (fino a 15 euro a ... Vedremo se diventerà davvero uno strumento per arginare l'evasione fiscale o se tanti ...

