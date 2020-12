Braccianti trattati come schiavi | 11 arresti | ' Un lavoratore ' ribelle' ucciso perché voleva denunciare'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un blitz contro il caporalato in Sicilia : i carabinieri hanno arrestato undici persone , accusate di aver messo in piedi un'organizzazione che trasformava inei campi in veri e propri ...

Leggo.it

I carabinieri di Caltanissetta hanno effettuato l'arresto di 11 persone. Indagate per lo sfruttamento della manodopera di braccianti agricoli ...Se ti ribellavi ai loro metodi come minimo ti malmenavano e arrivavano addirittura ad uccidere, come successo lo scorso giugno. Una banda di pakistani stava davvero seminando il terrore fra i propri c ...