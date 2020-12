Aids e sport: Greg Louganis, quando l’angelo dei tuffi rivelò di essere sieropositivo (Di martedì 1 dicembre 2020) L’angelo dei tuffi scoprì di essere malato un giorno come un altro, nel pieno dell’attività e della forza fisica, quando si stava preparando per le Olimpiadi di Seul del 1988. Aveva 28 anni. Era il miglior tuffatore del mondo. Non disse nulla. Nascose la sieropositività. Si vergognava, viveva nel terrore di essere scoperto, mandava amici fidati a comprare le medicine che gli servivano per curarsi. Era omosessuale. La parola impronunciabile era AIDS. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) L’angelo dei tuffi scoprì di essere malato un giorno come un altro, nel pieno dell’attività e della forza fisica, quando si stava preparando per le Olimpiadi di Seul del 1988. Aveva 28 anni. Era il miglior tuffatore del mondo. Non disse nulla. Nascose la sieropositività. Si vergognava, viveva nel terrore di essere scoperto, mandava amici fidati a comprare le medicine che gli servivano per curarsi. Era omosessuale. La parola impronunciabile era AIDS.

Domani, martedì 1 dicembre ricorre la ‘Giornata mondiale per la lotta all’Aids’: per questa occasione, il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, la Fondaz ...

