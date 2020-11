Italia Femminile, le convocate per la sfida contro la Danimarca (Di domenica 29 novembre 2020) Milena Bertolini ha diramato la lista delle 24 Azzurre che parteciperanno alla trasferta contro la Danimarca Martedì a Viborg, l’Italia Femminile si giocherà una partita importante contro la Danimarca per la qualificazione al prossimo Europeo. In vista del match, la c.t. Milena Bertolini ha diramato la lista delle 24 Azzurre che parteciperanno alla trasferta. Portieri: Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan); Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Milena Bertolini ha diramato la lista delle 24 Azzurre che parteciperanno alla trasfertalaMartedì a Viborg, l’si giocherà una partita importantelaper la qualificazione al prossimo Europeo. In vista del match, la c.t. Milena Bertolini ha diramato la lista delle 24 Azzurre che parteciperanno alla trasferta. Portieri: Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan); Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina ...

XFactor_Italia : Stasera quinto Live di #XF2020 con una manche speciale dedicata all'empowerment femminile! 21:15 su @SkyItalia e i… - XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - OA_Sport : Calcio femminile, le 24 convocate dell’Italia di Milena Bertolini per la sfida contro la Danimarca. Alia Guagni non… - FcInterNewsit : L'Italia femminile vola in Danimarca: Aprile e Marinelli tornano a casa, Tarenzi resta tra le convocate - LAROMA24 : Roma Femminile, quattro giallorosse convocate per la sfida tra Italia-Danimarca #AsRoma -