Coronavirus, altra strage negli ospizi: ma se non c'è di mezzo la Lombardia nessuno si indigna (Di domenica 29 novembre 2020) L'esempio migliore viene forse dalla Toscana, dove per ordine della Regione alcune residenze per anziani ora ospitano esclusivamente pazienti positivi al Coronavirus. Queste strutture erano talmente impestate che si è preferito a trasferire i pochi anziani sani altrove piuttosto che isolare i malati. In Emilia Romagna in una sola settimana sono stati registrati 60 morti nelle Rsa, mentre in Sicilia si segnalano casi di pazienti lasciati "nudi per terra in mezzo agli escrementi e ai topi", come descritto dai carabinieri di Catania. Nel Lazio i famigliari delle vittime si stanno mobilitando per trascinare in tribunale i presunti responsabili della tragedia, mentre in Piemonte 400 contagi su 3800 di giovedì riguardavano le case di riposo. L'ORIGINE Come siamo arrivati a questo punto? Diamo un dato: a maggio dello scorso anno i carabinieri hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) L'esempio migliore viene forse dalla Toscana, dove per ordine della Regione alcune residenze per anziani ora ospitano esclusivamente pazienti positivi al. Queste strutture erano talmente impestate che si è preferito a trasferire i pochi anziani sani altrove piuttosto che isolare i malati. In Emilia Romagna in una sola settimana sono stati registrati 60 morti nelle Rsa, mentre in Sicilia si segnalano casi di pazienti lasciati "nudi per terra inagli escrementi e ai topi", come descritto dai carabinieri di Catania. Nel Lazio i famigliari delle vittime si stanno mobilitando per trascinare in tribunale i presunti responsabili della tragedia, mentre in Piemonte 400 contagi su 3800 di giovedì riguardavano le case di riposo. L'ORIGINE Come siamo arrivati a questo punto? Diamo un dato: a maggio dello scorso anno i carabinieri hanno ...

