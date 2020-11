Anticipazioni Uomini e Donne: la Proposta Indecente di Gemma Galgani! (Di domenica 29 novembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani fa dei passi avanti con Maurizio, di cui crede di essere innamorata. Nel frattempo arrivano gravi accuse contro Valentina, che starebbe fingendo per visibilità. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma innamorata di Maurizio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. In diverse occasioni, Gemma è stata la protagonista assoluta, sia per via di una sfilata sia per la frequentazione con Maurizio. La puntata si apre proprio con la Galgani ed il suo cavaliere seduti al centro dello studio. I due raccontano che Gemma aveva invitato ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 29 novembre 2020)Galgani fa dei passi avanti con Maurizio, di cui crede di essere innamorata. Nel frattempo arrivano gravi accuse contro Valentina, che starebbe fingendo per visibilità. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate diinnamorata di Maurizio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. In diverse occasioni,è stata la protagonista assoluta, sia per via di una sfilata sia per la frequentazione con Maurizio. La puntata si apre proprio con la Galgani ed il suo cavaliere seduti al centro dello studio. I due raccontano cheaveva invitato ...

