Milan | tegola Bennacer | niente Fiorentina | chance per Tonali

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020) Infortunio all’adduttore della coscia in allenamento per: l’algerino delko per la sfida di domani contro la, spazio aIlperde Ismaelper la sfida di campionato di domani pomeriggio contro laa San Siro. Stando a Sky Sport, il centrocampista algerino ha accusato un problema all’adduttore della coscia e non sarà disponibile nello scacchiere di Bonera. Al posto dell’ex Empoli, al fianco di Kessie in mediana, dovrebbe quindi esserci un’occasione dal primo minuto per. Leggi su Calcionews24.com