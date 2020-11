Daria Bignardi | il dramma del tumore | la chemioterapia fa schifo

Leggi su viagginews

(Di sabato 28 novembre 2020)ha parlato in un’intervista delpersonale vissuto quando ha scoperto di avere unal seno. A distanza di 15 anni dall’ultima volta,oggi fa il suo ritorno in uno studio Mediaset. Per il ritorno, la conduttrice Rai ha scelto il salotto di Verissimo e la compagnia di Silvia Toffanin. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com