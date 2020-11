VIDEO Michael Magnesi campione del mondo: il tonante gancio destro che ha mandato KO Kinigamazi (Di sabato 28 novembre 2020) Michael Magnesi è salito sul tetto del Pianeta. Il pugile laziale ha conquistato il Mondiale IBO dei pesi superpiuma, sconfiggendo il rwandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi. Il ribattezzato Lonewolf (“Lupo solitario”) ha dominato l’incontro andato in scena al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina), ha giganteggiato contro il malcapitato rivale e lo ha mandato al tappeto per ben due volte, imponendosi per ko tecnico nel corso del quinto round. Un trionfo spettacolare per il 26enne, che si è così messo in vita la quinta cintura iridata per importanza: si tratta di un bel trampolino di lancio per il nostro portacolori, il quale potrà garantirsi altre chance importanti nel prossimo futuro. Michael Magnesi ha trionfato grazie al suo micidiale gancio ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)è salito sul tetto del Pianeta. Il pugile laziale ha conquistato il Mondiale IBO dei pesi superpiuma, sconfiggendo il rwandese con passaporto svizzero Patrick. Il ribattezzato Lonewolf (“Lupo solitario”) ha dominato l’incontro andato in scena al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina), ha giganteggiato contro il malcapitato rivale e lo haal tappeto per ben due volte, imponendosi per ko tecnico nel corso del quinto round. Un trionfo spettacolare per il 26enne, che si è così messo in vita la quinta cintura iridata per importanza: si tratta di un bel trampolino di lancio per il nostro portacolori, il quale potrà garantirsi altre chance importanti nel prossimo futuro.ha trionfato grazie al suo micidiale...

Michael Jordan uno dei più grandi cestisti della storia si è reso protagonista di un bellissimo gesto donando in beneficenza, gli introiti ...La passione di Diego Armando Maradona per le auto, scomparso ieri all'età di 60 anni, l'abbiamo voluta riscoprire proprio per omaggiare il campione argentino nel giorno che ce l'ha portato via per sem ...