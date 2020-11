Longo commissario in Calabria: mai avuto incarichi facili (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Grosso modo so in cosa sto mettendo le mani, ci sono problematiche molto molto importanti", del resto "mai avuto incarichi facili, sono abituato a queste tipologie di incarichi". Parole del prefetto Guido Nicolò Longo, nominato oggi commissario ad acta per la sanità in Calabria. Longo, intervenuto in collegamento telefonico durante la trasmissione Titolo V su Rai3, ha riferito di essere stato contattato oggi pomeriggio dal premier Conte e poi dal ministro dell'Interno Lamorgese, "ho subito detto di sì all'incarico, sono un uomo delle istituzioni". Il prefetto - un passato nella Polizia di Stato nella lotta a mafia, 'ndrangheta e camorra e nella cattura di superlatitanti e boss - ha anche detto "vado per cercare di dare qualcosa di concreto al ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Grosso modo so in cosa sto mettendo le mani, ci sono problematiche molto molto importanti", del resto "mai, sono abituato a queste tipologie di". Parole del prefetto Guido Nicolò, nominato oggiad acta per la sanità in, intervenuto in collegamento telefonico durante la trasmissione Titolo V su Rai3, ha riferito di essere stato contattato oggi pomeriggio dal premier Conte e poi dal ministro dell'Interno Lamorgese, "ho subito detto di sì all'incarico, sono un uomo delle istituzioni". Il prefetto - un passato nella Polizia di Stato nella lotta a mafia, 'ndrangheta e camorra e nella cattura di superlatitanti e boss - ha anche detto "vado per cercare di dare qualcosa di concreto al ...

