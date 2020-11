Perché Jasmine Carrisi partecipa a The Voice Senior con Al Bano? (Foto) (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci sarà una nuova coppia in tv da venerdì sera con The Voice Senior: Al Bano e Jasmine Carrisi (Foto). Senza fare troppi giri di parole molte persone pensano che la figlia di Al Bano sia una privilegiata, che magari sia stato il cantante a volere che Jasmine facesse con lui questo percorso. E’ il debutto di Jasmine in tv e ovviamente Loredana Lecciso fa il tifo per questa nuova coppia che promette molto. Ancora prima del debutto di The Voice Senior Al Bano e Antonella Clerici vogliono chiarire parlando della presenza di Jasmine Carrisi. Raccontano tutto alla rivista Oggi e confermano che non è stato di certo Al Bano a chiedere di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci sarà una nuova coppia in tv da venerdì sera con The: Al). Senza fare troppi giri di parole molte persone pensano che la figlia di Alsia una privilegiata, che magari sia stato il cantante a volere chefacesse con lui questo percorso. E’ il debutto diin tv e ovviamente Loredana Lecciso fa il tifo per questa nuova coppia che promette molto. Ancora prima del debutto di TheAle Antonella Clerici vogliono chiarire parlando della presenza di. Raccontano tutto alla rivista Oggi e confermano che non è stato di certo Ala chiedere di ...

