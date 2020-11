De Magistris: “Lutto cittadino e Stadio San Paolo diventi Stadio Maradona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona. “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!“. Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dopo la notizia della morte del Pibe de Oro all’età di 60 anni. Maradona è deceduto Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi deha proclamato il luttoper la morte di Diego Armando Maradona. “Intitoliamo loSana Diego Armando Maradona!!!“. Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi De, dopo la notizia della morte del Pibe de Oro all’età di 60 anni. Maradona è deceduto

CardelliAc : RT @ConteZero76: Speriamo che De Magistris, che ha già dichiarato il lutto cittadino, eviti che ci siano assembramenti in memoria di Marado… - MarcoAn88888888 : RT @MarcoAn88888888: Morto Maradona, Napoli in lacrime. De Magistris: «Lo stadio avrà il suo nome». Lutto cittadino - monika_mazurek : RT @ultimenotizie: 'Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando #Maradona!!!'. Così il sindaco di #Napoli, Luigi De Magistris, dopo la… - MarcoAn88888888 : Morto Maradona, Napoli in lacrime. De Magistris: «Lo stadio avrà il suo nome». Lutto cittadino - laziopress : Il sindaco di Napoli De Magistris proclama il lutto cittadino -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris “Lutto fotogallery - i bastardi di pizzofalcone a castellammare, set a pozzano IlCorrierino.com