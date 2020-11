Selvaggia Roma querela Eliana Michelazzo | l’annuncio del manager

Leggi su gossipblog

(Di lunedì 23 novembre 2020)porta in tribunale. E lo fa – paradossalmente – mentre è rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip 5 (stasera una nuova puntata in diretta).denuncia, ecco perché Ad annunciare la notizia è ildell’influencer, entrata in corsa nel reality di Canale 5, Giulio Borgognoni. Interpellato dall’Adnkronos, ilha commentato gli audio pubblicati dasu Instragram in cui, secondo l’ex agente di Pamela Prati, si senteaffermare, in una telefonata, di essere uscita con un uomo solo per soldi: Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che ...