Piazza del Colosseo | arrivano 4 mln per nuovo look

Roma – Piazza del Colosseo si rifa' il look. Questa mattina la commissione Mobilita' del Comune di Roma ha dato parere positivo a una delibera che autorizza interventi sulla Piazza per 4 milioni di euro al fine di realizzare opere compensative legate alla realizzazione della linea C. Le opere riguardano "la valorizzazione della Piazza" con una serie di interventi di risistemazione superficiale, tra cui alcuni finalizzati ad evidenziare la pianta del vecchio perimetro del monumento, e altri pensati per 'ingentilire' gli apparati di sicurezza in entrata ed uscita dall'anfiteatro a partire, probabilmente, da una nuova cancellata tra le arcate al piano terra. Il responsabile del progetto della linea C per Roma Metropolitane, Andrea Sciotti, ha spiegato i dettagli amministrativi dell'intervento.

Vola Creval (+23%) dopo opa Credit Agricole. Euro a 1,19 $ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - Le fusioni bancarie sull'asse italo-francese, il rialzo del petrolio grazie ai tempi brevi ...Il primo Natale nell'epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) e saranno fissate le nuove disposizioni anti-virus vali ...