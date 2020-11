Pallanuoto | il Posillipo espugna Milano | 7-11 contro la Metanopoli

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvvincente, con due squadre decise sin dal fischio di inizio a giocarsela fino all’ultimo tiro: PNversus CN, gara del girone D della massima serie dimaschile, regala una partita che già dalle primissime azioni, dà l’idea della voglia di vincere di entrambe le formazioni. I padroni di casa nella loro prima esibizione casalinga in serie A1, spingono al massimo cercando di non perdere nessuna occasione ma devono vedersela con un compatto e resiliente. Nel primo tempo, portato a casa dalper 2-3, c’è il doppio gol di Baraldi ma anche un rigore mancato per la compagine allenata da Roberto Brancaccio. Un ottimo, sebbene giovanissimo e già campione europeo U17, Roberto Spinelli nega più volte la gioia del gol ai milanesi nella ...

Seconda giornata dei campionati di pallanuoto. Tre partite in A1 maschile e una in A1 femminile. Domenica alle 18.30 c'è l'appendice con Rari Nantes Florentia-L'Ekipe Orizzonte. Nel girone B, trascina ...