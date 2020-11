Decreto ristori ter (2 miliardi) e scostamento bilancio (8 miliardi) approvati nella notte dal Consiglio dei ministri (Di sabato 21 novembre 2020) il governo intende adottare misure che, in continuità con quelle precedenti, consentiranno di estendere gli interventi previsti a favore degli operatori economici, per il sostegno dei settori produttivi e per il sostegno dei cittadini, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020) il governo intende adottare misure che, in continuità con quelle precedenti, consentiranno di estendere gli interventi previsti a favore degli operatori economici, per il sostegno dei settori produttivi e per il sostegno dei cittadini, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale

gennaromigliore : Sostenere il nostro tessuto produttivo deve essere la priorità numero uno del Governo: come @ItaliaViva abbiamo pro… - sole24ore : La dote del nuovo decreto Ristori sale a 2 miliardi - Noiconsalvini : #COVID, MASSIMO #BOLDI IN CAMPO PER LE IMPRESE LOMBARDE ESCLUSE DAL DECRETO RISTORI - FirenzePost : Decreto ristori ter (2 miliardi) e scostamento bilancio (8 miliardi) approvati nella notte dal Consiglio dei minist… - FippaOfficial : Per chi non ha richiesto i contributi del DECRETO RILANCIO: PARTONO DA OGGI E C'E' TEMPO FINO AL 15 GENNAIO per pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori Coronavirus, decreto Ristori-ter: in arrivo nuovo stop alle tasse per le attività in perdita Il Sole 24 ORE Agenzie di viaggio, è crisi nera "Aiutateci, o il comparto muore"

Una strage annunciata quella delle agenzie di viaggio: le prime a patire le conseguenze economiche della pandemia quando a febbraio ci fu lo stop ai viaggi di istruzione, si confermano ancora oggi l’a ...

"I finanziamenti sono insufficienti, vanno rivisti i criteri di selezione"

Stanno arrivando i ristori, i contributi a fondo perduto per le imprese. Ma sebbene ciò rappresenti una boccata d’ossigeno in un momento molto difficile, gran parte delle attività non riesce a coprire ...

Una strage annunciata quella delle agenzie di viaggio: le prime a patire le conseguenze economiche della pandemia quando a febbraio ci fu lo stop ai viaggi di istruzione, si confermano ancora oggi l’a ...Stanno arrivando i ristori, i contributi a fondo perduto per le imprese. Ma sebbene ciò rappresenti una boccata d’ossigeno in un momento molto difficile, gran parte delle attività non riesce a coprire ...