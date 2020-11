Coronavirus | tra i medici di base a dominare non è la paura ma la rassegnazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) “Aspettavo una seconda ondata più limitata, meno massiccia, caratterizzata da focolai sparsi e non così diffusa a livello globale”. A parlare è il dottor Flavio Della Croce, che come medico di famiglia con 1.300 assistiti rappresenta con i suoi colleghi, la prima linea di presidio all’epidemia nel paese in cui vivo, Ziano Piacentino. E’ domenica pomeriggio, Della Croce è di ritorno dalla visita a un paziente molto probabilmente colpito da Covid-19 e dal lavoro nell’orto, la cura della campagna e dei propri assistiti sono cose alle quali non si può rinunciare. Avevo incontrato il “dutur”, come lo chiamano qui, in aprile ma anche se la situazione oggi è un po’ diversa: più elevata numericamente ma con i casi gravi un po’ ridotti, grazie anche a una maggiore esperienza terapeutica e a malati mediamente più giovani, non si può dire che non sia molto complicata. “In questo momento ho 14 ...