Vaccino Covid, quanto hanno già incassato negli Usa le società in corsa per produrli. "Stati Uniti più trasparenti della Ue. Qui dati segreti" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche se l'amministratore delegato di Pfizer Alber Bourla ripete spesso di non aver preso fondi dai contribuenti americani per la ricerca e lo sviluppo del Vaccino che la sua azienda sta sviluppando, la società ha beneficiato di quasi due miliardi di dollari provenienti dall'operazione "Warp Speed" del governo americano "per la produzione e consegna su larga scala di 100 milioni di dosi". Il suo partner commerciale BioNTech ha invece beneficiato di 445 milioni di dollari concessi dal ministero tedesco della ricerca e dell'educazione per la ricerca e lo sviluppo. A questi 2,4 miliardi di dollari – ottenuti da Pfizer/BioNTech prima ancora di avere un Vaccino garantito come sicuro ed efficace – si aggiunge il prestito da 118 milioni di dollari concessi dalla Banca europea degli ...

