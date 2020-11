"Il calcio migliore è quello del Mancio". Basin e la Nazionale: "Perché dobbiamo dire grazie al ct" (Di mercoledì 18 novembre 2020) La prima cosa da dire rispetto alla Nazionale di Roberto Mancini, ex Nazionale di Giampiero Ventura, è che per fortuna è passata nelle mani di Roberto Mancini. La seconda cosa da dire rispetto alla Nazionale di Roberto Mancini è che non dobbiamo troppo fare i fenomeni: a suo tempo pure noi pensavamo che non sarebbe stata la scelta più corretta. Mancini era sempre stato bravissimo a convincere i suoi presidenti a fare mercato, in azzurro si sarebbe dovuto arrangiare con quel poco che c'è. Ci sbagliavamo. E pure di grosso. La terza cosa da dire rispetto alla Nazionale di Roberto Mancini è che una roba del genere non si era mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) La prima cosa darispetto alladi Roberto Mancini, exdi Giampiero Ventura,; che per fortuna; passata nelle mani di Roberto Mancini. La seconda cosa darispetto alladi Roberto Mancini; che nontroppo fare i fenomeni: a suo tempo pure noi pensavamo che non sarebbe stata la scelta più corretta. Mancini era sempre stato bravissimo a convincere i suoi presidenti a fare mercato, in azzurro si sarebbe dovuto arrangiare con quel poco che c';. Ci sbagliavamo. E pure di grosso. La terza cosa darispetto alladi Roberto Mancini; che una roba del genere non si era mai ...

