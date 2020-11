Quali sono le regioni nello scenario 4? Ecco chi è a rischio chiusura con il nuovo Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ questione di ore per la firma del nuovo Dpcm che dovrebbe prevedere misure alquanto stringenti. Nel corso di un intervento alla Camera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di “scenari di rischio, con misure via via più restrittive”. Di che cosa si tratta? Quali sono le regioni a rischio chiusura per quanto concerne gli spostamenti? Un indicatore importante per far sì che una regione si trovi nello scenario 4 riguarda l’indice di contagio Rt. L’allarme scatta quando va sopra l’1.5. Le seguenti regioni sono dunque a rischio: Calabria (1,66), Emilia Romagna (1,63), Friuli Venezia Giulia (1,5), Lazio ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ questione di ore per la firma delche dovrebbe prevedere misure alquanto stringenti. Nel corso di un intervento alla Camera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di “scenari di, con misure via via più restrittive”. Di che cosa si tratta?leper quanto concerne gli spostamenti? Un indicatore importante per far sì che una regione si trovi4 riguarda l’indice di contagio Rt. L’allarme scatta quando va sopra l’1.5. Le seguentidunque a: Calabria (1,66), Emilia Romagna (1,63), Friuli Venezia Giulia (1,5), Lazio ...

SkyTG24 : Covid-19, in Italia 29.907 nuovi casi: ecco quali sono i focolai regione per regione - borghi_claudio : @vonderleyen Scusi mi ricorda se sono soldi trasferiti o sono un prestito? Quali caratteristiche ha questo prestito… - FratellidItalia : ?? Il governo deve dirci quali sono le risorse per ristorare le attività - BellosioL : RT @FideuramAMLab: A poche ore dalle elezioni americane, tema rilevante per i #mercatifinanziari ormai da diversi mesi, il risultato appare… - MarinFede23 : I dati della tab.2 sono ottenuti da 4888 deceduti per i quali, AHIMÉ, è stato possibile analizzare le cartelle cliniche! -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Zone rosse locali, quali sono le province e le Regioni a rischio chiusura Fanpage.it Trump-Biden, dobbiamo augurarci un distacco a valanga. O ci aspetta un cinepanettone legale

Per il bene della democrazia americana, e per il prestigio del sistema che Lincoln definì lapidariamente, of the people, by the people, for the people, ci si dovrebbe augurare una vittoria a valanga d ...

Una vita non basta

Riascolta Una vita non basta di Linee d'ombra . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Per il bene della democrazia americana, e per il prestigio del sistema che Lincoln definì lapidariamente, of the people, by the people, for the people, ci si dovrebbe augurare una vittoria a valanga d ...Riascolta Una vita non basta di Linee d'ombra . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.