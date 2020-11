Covid, nuove restrizioni in arrivo: tre regioni ad alto rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Covid-19 richiede duri provvedimenti in Italia e in alcune regioni per cercare di contenere l’aumento di casi in tutt’Italia. In particolare, secondo le ultime rilevazioni, sarebbero tre i territori… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020) Il-19 richiede duri provvedimenti in Italia e in alcuneper cercare di contenere l’aumento di casi in tutt’Italia. In particolare, secondo le ultime rilevazioni, sarebbero tre i territori… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

NicolaPorro : Stiamo andando verso nuove chiusure mentre c'è già chi ha scelto un #lockdown volontario in segno di protesta. Ecco… - SkyTG24 : #Conte riferisce alla Camera sulle nuove misure anti #covid_19: - Mov5Stelle : ?? Ecco l'intervento in dichiarazione di voto del nostro capogruppo alla Camera, @crippa5stelle, dopo le comunicazio… - GrossoMarty494 : RT @La7tv: #ottoemezzo Giovanni Di Lorenzo (direttore del settimanale tedesco Die Zeit): 'Non solo gli italiani, anche i tedeschi sono molt… - La7tv : #ottoemezzo Giovanni Di Lorenzo (direttore del settimanale tedesco Die Zeit): 'Non solo gli italiani, anche i tedes… -