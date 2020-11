Covid, appello dei medici al governo: "Subito lockdown mirati ma scuole aperte" (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - Intervenire Subito con chiusure nelle aree più a rischio , potenziare test e tracciamento, mantenere aperte le scuole per i ragazzi fino ai 14 anni. Sono queste alcune delle ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - Intervenirecon chiusure nelle aree più a rischio , potenziare test e tracciamento, mantenereleper i ragazzi fino ai 14 anni. Sono queste alcune delle ...

RobertoBurioni : una proposta di @ArturoArtom e mia che potrebbe essere d'aiuto in questo momento di emergenza e di paura. - Agenzia_Ansa : Appello di #Mattarella: 'Basta egoismi, uniti nel contrasto al #Covid' #ANSA - fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - ottopagine : Covid, 'Nessuna risposta ad appello anestesisti in pensione' #Napoli - AleRusso_SR : In #Campania , i medici lanciano un appello: 'Potenziate test e tracciamento'. Intanto all'ospedale Cardarelli di N… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello L’appello di Artom e Burioni: creiamo un Covid Call Center nazionale La Stampa Il cardinale Sepe: «Prego per le famiglie, il vero pericolo è arrendersi al Covid»

''Penso alle famiglie, ai disoccupati, ai bambini che non possono andare a scuola, ai giovani che non possono uscire, a tutti coloro che subiscono in maniera drammatica questa situazione e a tutti lor ...

Milano chiede lo stop dell'Eurolega: "Caos positivi, prima i campionati"

E, forse, il Covid sarà limitato o terminato per allora". Messina si appella all'emergenza sanitaria e al corretto svolgimento dei tornei. "Ogni settimana abbiamo più giocatori o allenatori che ...

''Penso alle famiglie, ai disoccupati, ai bambini che non possono andare a scuola, ai giovani che non possono uscire, a tutti coloro che subiscono in maniera drammatica questa situazione e a tutti lor ...E, forse, il Covid sarà limitato o terminato per allora". Messina si appella all'emergenza sanitaria e al corretto svolgimento dei tornei. "Ogni settimana abbiamo più giocatori o allenatori che ...