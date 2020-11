Spezia Juventus probabili formazioni | Pirlo lancia Arthur dall’inizio

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 1 novembre 2020)– Nel giorno del compleanno della vecchia signora, Andreae i suoi ragazzi vanno in campo. 123 anni di storia da celebrare al meglio, ovvero con una vittoria.alle 15, partita fondamentale con i bianconeri che hanno la possibilità di approfittare del passo falso dell’Inter. Inoltre devono vincere per non scivolare ulteriormente in classifica., chi giocaritrova Chiellini, che però non è ancora pronto per giocare e non è stato convocato: la linea difensiva bianconera vedrà dunque in campo Cuadrado, Demiral, Bonucci e Danilo. A ...