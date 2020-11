Coronavirus, tre giocatori e due membri dello staff del Lecce positivi (Di domenica 1 novembre 2020) Lecce - Tre calciatori e due memrbi dello staff del Lecce positivi al Coronavirus . A comunicarlo è la stessa società pugliese tramite una nota ufficiale in cui si legge: " A seguito dell'ultimo ciclo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)- Tre calciatori e due memrbidelal. A comunicarlo è la stessa società pugliese tramite una nota ufficiale in cui si legge: " A seguito dell'ultimo ciclo ...

WRicciardi : Ecco le probabilità di infezione in questi tre scenari quotidiani, a seconda della ventilazione, delle mascherine e… - petergomezblog : #Coronavirus, il Comitato scientifico in #Francia: “La seconda ondata più grave della prima, si va verso i 100mila… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il balzo dei #contagi vicino a quota 27mila proietta l'#Italia verso lo scenario 4 descritto dall'… - AngeloPezzullo : RT @WRicciardi: Ecco le probabilità di infezione in questi tre scenari quotidiani, a seconda della ventilazione, delle mascherine e della d… - felixlobianco98 : Ecco le probabilità di infezione in questi tre scenari quotidiani, a seconda della ventilazione, delle mascherine e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tre Coronavirus, tre giocatori e due membri dello staff del Lecce positivi Corriere dello Sport Nuovi casi di covid: chiude il mercato di Settelacquare

Altri tre degli ambulanti fissi del mercato giornaliero sono infatti i risultati positivi al covid-19. «Ho appena firmato l'ordinanza che dispone la chiusura del mercato Settelacquare fino al 15 ...

Coronavirus: nel Lecce 5 positivi tra giocatori e staff

Ancora Covid in casa Lecce. Con una breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale il sodalizio giallorosso comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati nel pomeriggio di ier ...

Altri tre degli ambulanti fissi del mercato giornaliero sono infatti i risultati positivi al covid-19. «Ho appena firmato l'ordinanza che dispone la chiusura del mercato Settelacquare fino al 15 ...Ancora Covid in casa Lecce. Con una breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale il sodalizio giallorosso comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati nel pomeriggio di ier ...