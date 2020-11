Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 1 novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto e Daydreamer per le Puntate in onda oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'1 novembre 2020. Leggi su comingsoon (Di domenica 1 novembre 2020) Vediamo insieme lee le Trame delle Soap di Canale 5, Una, Ilper lein onda. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'1

lasoncini : potrei essere sua madre (e la nonna di una delle sue fidanzate, in un plot twist alla Beautiful) - ModugnoMassimo : @AzzurraBarbuto e, come beautiful, sono una cagata pazzesca. - fivelads_5 : Non sapete quanto abbia sclerato oggi haahahaha Comunque buona notte BEAUTIFUL PEOPLE!!! Abbiate sempre cura di voi… - accioxgioie : nessuno: assolutamente nessuno: io quando @klenhll dice anche una cagata: “AMAZING, BEAUTIFUL, EXCELLENT, GORGEOUS” - SailorAnna : RT @circa_mgz: Teo vi augura buon #Halloween con una spaventosa creatura che perseguita Jüng. #circa #circamagazine #circamgz #comic #comi… -