Traffico Roma del 31-10-2020 ore 18 | 30

(Di sabato 31 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera della redazione per una manifestazione chiusa via Goito e Piazza Indipendenza le linee bus 16 75 limitano il percorso a Piazza dei Cinquecento Lungotevere possibili difficoltà di circolazione con chiusure temporanee per una manifestazione nel tratto compreso tra il ponte Palatino e Ponte Cavour nelle due direzioni per evitare assembramenti anche questa sera dalle 21 alle 24 chiusa Campo dei Fiori Piazza Trilussa Piazza Madonna dei Monti via del Pigneto via Pesaro fino al 23 novembre ricordiamo le stop agli spostamenti notturni su tutto il territorio regionale dalle 4 alle 5 del giorno successivo se Non giustificati tramite autocertificazione da esigenze lavorative motivi di salute casi di necessità o situazione di urgenza cose ti do rientro presso la propria residenza o domicilio abituale per i dettagli di tutte le informazioni ...