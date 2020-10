Inversione di marcia al casello: quali sono i rischi? La Cassazione sul tema (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Codice della Strada è una fonte normativa molto articolata e dettagliata, che pone tutte le necessarie regole in tema di circolazione su strada di mezzi e pedoni. Tuttavia, qualche dubbio può sempre sussistere, come in caso di manovra di Inversione di marcia. Tante volte capita di accorgersi di aver sbagliato strada proprio in prossimità del casello autostradale, e pertanto si viene tentati dal voler tornare indietro con una Inversione ad U. È possibile ciò? O si è costretti a dover fare molti più km per raggiungere la meta desiderata? Chiariamo di seguito questa questione pratica. Se ti interessa saperne di più sul sorpasso a destra, quando è vietato e quando invece si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Codice della Strada è una fonte normativa molto articolata e dettagliata, che pone tutte le necessarie regole indi circolazione su strada di mezzi e pedoni. Tuttavia, qualche dubbio può sempre sussistere, come in caso di manovra didi. Tante volte capita di accorgersi di aver sbagliato strada proprio in prossimità delautostradale, e pertanto si viene tentati dal voler tornare indietro con unaad U. È possibile ciò? O si è costretti a dover fare molti più km per raggiungere la meta desiderata? Chiariamo di seguito questa questione pratica. Se ti interessa saperne di più sul sorpasso a destra, quando è vietato e quando invece si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ...

Ultime Notizie dalla rete : Inversione marcia Approvato il bilancio TeAm dell'inversione di marcia emmelle.it Ospedali. Merate sarà al 68% Covid, a Lecco container per i tamponi

LECCO / MERATE – Da ‘Covid free’ a ospedale Covid per tre quarti dei posti complessivi: la rapida evoluzione dei contagi ha costretto ad una altrettanto repentina inversione di marcia sul destino imme ...

Coronavirus, a 17 anni e in isolamento prende auto madre e gira per Roma: “Mi annoiavo”

mentre stava effettuando una repentina inversione di marcia in viale della Musica, per poi dirigersi a forte velocità in direzione del Grande Raccordo Anulare. A quel punto, i militari si sono messi ...

LECCO / MERATE – Da 'Covid free' a ospedale Covid per tre quarti dei posti complessivi: la rapida evoluzione dei contagi ha costretto ad una altrettanto repentina inversione di marcia sul destino imme ...