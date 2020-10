Diana Poloni e Francesco Renga stanno ancora insieme?

Leggi su chenews

(Di sabato 31 ottobre 2020) La relazione trae il cantanteè da sempre avvolta in un alone di mistero. La voglia di rimanere nell’anonimato ha fatto venire seri dubbi sulla loro storia Fonte Facebook –La carriera musicale diè stata un susseguirsi di successi, che lo hanno consacrato come uno degli artisti più amati del Bel Paese. La sua vita sentimentale però non ha goduto dello stesso lustro. Infatti ci sono stati diversi momenti di alti e bassi. Attualmentesembrerebbe essere fidanzato con. Su di lei si sa ben poco visto che non appartiene al mondo dello spettacolo e lavora in ...