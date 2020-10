Stranieri in Italia. Non solo migranti e clandestini, quasi la metà sono europei (Di venerdì 30 ottobre 2020) sono continuate ad aumentare, d'altra parte, le imprese gestite da immigrati, arrivate nel 2019 a 616.000 (+2,3% annuo), ovvero al 10,1% di tutte le attività autonome operanti nel paese. Tuttavia, anche in questo ambito la crisi prodotta dall'emergenza Covid ha provocato, nel primo semestre del 2020, una contrazione di ben il 40% delle attività rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 ottobre 2020)continuate ad aumentare, d'altra parte, le imprese gestite da immigrati, arrivate nel 2019 a 616.000 (+2,3% annuo), ovvero al 10,1% di tutte le attività autonome operanti nel paese. Tuttavia, anche in questo ambito la crisi prodotta dall'emergenza Covid ha provocato, nel primo semestre del 2020, una contrazione di ben il 40% delle attività rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Agenzia_Italia : La morte di un bracciante ha portato allo scoperto un caso di caporalato e truffe - Avvenire_Nei : Contributo degli stranieri residenti. La vera Italia degli immigrati. Oltre le dicerie - ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate ?? - brubagher : Chiedo scusa al popolo italiano, ai figli degli stranieri decapitati del loro diritto di cittadinanza, a nome di Sa… - FirenzePost : Stranieri in Italia. Non solo migranti e clandestini, quasi la metà sono europei -

Ultime Notizie dalla rete : Stranieri Italia Stranieri in Italia. Non solo migranti e clandestini, quasi la metà sono europei Firenze Post Stranieri in Italia. Non solo migranti e clandestini, quasi la metà sono europei

Gli americani, rileva ancora il Dossier, sono 391.000, il 7,4% di tutti i residenti stranieri in Italia, in stragrande maggioranza latinoamericani: 373.000). In particolare, su poco meno di 200 ...

Catania: “vendevano” cittadinanze italiane, 9 arresti

La Squadra mobile ha scoperto un giro transnazionale che favoriva cittadini brasiliani e agiva grazie alla complicità di dipendenti del Comune ...

Gli americani, rileva ancora il Dossier, sono 391.000, il 7,4% di tutti i residenti stranieri in Italia, in stragrande maggioranza latinoamericani: 373.000). In particolare, su poco meno di 200 ...La Squadra mobile ha scoperto un giro transnazionale che favoriva cittadini brasiliani e agiva grazie alla complicità di dipendenti del Comune ...