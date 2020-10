Francesco Oppini: gli auguri alla fidanzata Cristina Tomasini (video) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Davanti agli amici Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Enock Barwuah, Francesco Oppini del ‘Grande Fratello Vip’, a mezzanotte, ha fatto gli speciali auguri di compleanno alla fidanzata Cristina Tomasini, che non vede ormai da sette settimane. Grande Fratello Vip 5: Franco Oppini difende il figlio Francesco dagli attacchi di Antonella Elia Oppini: “Amore, non so se tu, adesso, mi stai guardando o no. Spero di sì. Avrò un sacco di cose da dirti quando uscirò. Credo che sia scattata la mezzanotte… volevo solo farti i miei più sinceri e grandi auguri visto che non te li posso fare di presenza. Vorrei farti capire che sei in ogni momento, in ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Davanti agli amici Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Enock Barwuah,del ‘Grande Fratello Vip’, a mezzanotte, ha fatto gli specialidi compleanno, che non vede ormai da sette settimane. Grande Fratello Vip 5: Francodifende il figliodagli attacchi di Antonella Elia: “Amore, non so se tu, adesso, mi stai guardando o no. Spero di sì. Avrò un sacco di cose da dirti quando uscirò. Credo che sia scattata la mezzanotte… volevo solo farti i miei più sinceri e grandivisto che non te li posso fare di presenza. Vorrei farti capire che sei in ogni momento, in ...

