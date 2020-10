Covid: Croazia, record di 2.776 casi in 24 ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSAmed, - ZAGABRIA, 29 OTT - La Croazia ha registrato un record di 2.776 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che ha portato il bilancio complessivo delle infezioni dall'inizio della ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSAmed, - ZAGABRIA, 29 OTT - Laha registrato undi 2.776di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che ha portato il bilancio complessivo delle infezioni dall'inizio della ...

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 29 OTT - La Croazia ha registrato un record di 2.776 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che ha portato il bilancio complessivo delle infezioni dall'inizio della ...

Slovenia, oltre 2600 casi in 24 ore. Positivo più del 35% dei tamponi

Nella vicina Croazia, intanto, si può parlare ormai di «crisi enorme» sul fronte coronavirus, ha ammesso ieri il ministro della Sanità, Vili Beros, che ha anticipato che l’emergenza ...

