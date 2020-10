Repubblica | fondamentale la sfuriata di Gattuso durante l’intervallo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 ottobre 2020) È indubbio che il Napoli visto ieri nel secondo tempo contro il Benevento fosse tutta un’altra squadra rispetto a quella scesa in campo nella prima frazione di gioco. Il merito, secondo quanto scriveoggi, è soprattutto diPure ieriè stato decisivo: per lacon cui ha scosso il Napoli nell’intervallo e per le sostituzioni fatte all’inizio della ripresa. Gli ingressi di Petagna e Politano hanno modificato infatti il corso della sfida, dopo un primo tempo in cui gli azzurri erano andati a sbattere contro il bunker del Benevento e si erano fatti colpire di rimessa, nel doloroso remake della partita di Europa League con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Di nuovo male negli spazi stretti Osimhen e Mertens, facili prede per i difensori di Inzaghi. ...