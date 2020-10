Milano Cor: attivato portale per chi è risultato positivo (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ottobre 2020- "L'Ats di Milano ha attivato il portale ' Milano Cor ' dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un momento ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ottobre 2020- "L'Ats dihailCor ' dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un momento ...

qn_giorno : Milano Cor: attivato portale per chi è risultato positivo #coronavirus - Notiziedi_it : Covid, Gallera: è attivo «Milano Cor», portale per il supporto all’isolamento - lorenteggio : CORONAVIRUS, ATTIVATO PORTALE ‘MILANO-COR’ E ATTIVITÀ DI TELESORVEGLIANZA - zazoomblog : Coronavirus: Ats ha attivato portale Milano Cor per chi è positivo - #Coronavirus: #attivato #portale - ADM_assdemxmi : RT @varesenews: Coronavirus, attivato il portale ‘Milano Cor’ -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cor Covid, Ats attiva portale Milano-Cor per telesorveglianza. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus: Ats ha attivato portale 'Milano Cor' per chi è positivo

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "L'Ats di Milano ha attivato il portale 'Milano Cor' dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un moment ...

Milano Cor: attivato portale per chi è risultato positivo

Gallera: strumento per dare informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento. Ecco come funziona ...

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "L'Ats di Milano ha attivato il portale 'Milano Cor' dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un moment ...Gallera: strumento per dare informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento. Ecco come funziona ...