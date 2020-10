LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser vince anche gara-2 in rimonta! Cairoli perde terreno ed è a -74 in campionato (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 La nostra DIRETTA si chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 15.50 A sei manche e tre round dal termine della stagione, Tim Gajser è leader del campionato con 74 punti di margine su Tony Cairoli, 84 su Jeremy Seewer, 107 su Jorge Prado e 118 su Romain Febvre. Febvre e Seewer completano il podio di manche. 10° Cairoli, che ha sfruttato nell’ultimo giro la caduta di Van Horebeek per entrare in top10. DOPPIETTA Gajser!! Lo sloveno vince in rimonta anche gara-2 si aggiudica il GP di Lommel, avvicinandosi ulteriormente al titolo iridato. Ultimo giro! ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 15.50 A sei me tre round dal termine della stagione, Timè leader delcon 74 punti di margine su Tony, 84 su Jeremy Seewer, 107 su Jorge Prado e 118 su Romain Febvre. Febvre e Seewer completano il podio di m. 10°, che ha sfruttato nell’ultimo giro la caduta di Van Horebeek per entrare in top10. DOPPIETTA!! Lo slovenoin rimonta-2 si aggiudica il GP di, avvicinandosi ulteriormente al titolo iridato. Ultimo giro! ...

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga.

