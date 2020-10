Video Highlights Napoli – Az Alkmaar 1-2: Gol e sintesi (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Ma qual è la verità di questo pazzo, pazzo mondo, che in cinque giorni demolisce (apparenti) certezze e scatena (inevitabili) perplessità? Il calcio è bugia, raccontava Benitez, e Gattuso, che ci aveva già «messo i denti» con il Milan, ora sta lì a chiedersi, cosa valga la pena di fare, quando l’Europa League chiama: il turn-over, due anni fa, fu sciagurato e la conferma quasi in blocco, stavolta, ha spalancato dubbi oceanici: all’Az, travolto dal Covid, con tredici contagiati e la necessità di limitarsi a due cambi (tardivi) va di lusso, perché lo 0-1 si trasforma in magica opzione per credere che ci sia un futuro. FATICA INUTILE. Un’ora e mezza a lottare contro i mulini al vento o a sbattere contro un pullman sistemato intorno alla trequarti, percentuali quasi bulgare che dicono ... Leggi su aciclico (Di venerdì 23 ottobre 2020)  Ma qual è la verità di questo pazzo, pazzo mondo, che in cinque giorni demolisce (apparenti) certezze e scatena (inevitabili) perplessità? Il calcio è bugia, raccontava Benitez, e Gattuso, che ci aveva già «messo i denti» con il Milan, ora sta lì a chiedersi, cosa valga la pena di fare, quando l’Europa League chiama: il turn-over, due anni fa, fu sciagurato e la conferma quasi in blocco, stavolta, ha spalancato dubbi oceanici: all’Az, travolto dal Covid, con tredici contagiati e la necessità di limitarsi a due cambi (tardivi) va di lusso, perché lo 0-1 si trasforma in magica opzione per credere che ci sia un futuro. FATICA INUTILE. Un’ora e mezza a lottare contro i mulini al vento o a sbattere contro un pullman sistemato intorno alla trequarti, percentuali quasi bulgare che dicono ...

giroditalia : ??The Maglia Rosa battle is on! Don’t miss the Highlights of Stage 15 #Giro d’Italia 2020! ??Si accende la battaglia… - ASRomaFemminile : ?? @AnnaSerturini ?????? Gli highlights della vittoria di San Marino sono su Roma TV+ ?? - giroditalia : ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi… - MTB_VCO : Coppa del Mondo DH: video highlights di Maribor - erigo16 : Modo ???? 1 vs 3 squad #PUBG #TwitchStreamers #Highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Video Highlights Foggia - Avellino 1 - 2: gli highlights / VIDEO Stadionews.it Young Boys-Roma 1-2, Peres e Kumbulla ribaltano gli svizzeri. Gol e highlights | VIDEO SKY

Inizia con il piede giusto l’ Europa League della Roma che si impone 2-1 in trasferta sul campo degli svizzeri dello Young Boys nel match ...

F1, GP Portimao: highlights delle libere

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Inizia con il piede giusto l’ Europa League della Roma che si impone 2-1 in trasferta sul campo degli svizzeri dello Young Boys nel match ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...