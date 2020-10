Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: nessuna novità. Nibali resta 8°, Masnada 9° (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è appena conclusa la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020. Doveva essere volata ma la fuga ha vinto il braccio di ferro con il plotone arrivando sino al traguardo. Il protagonista di giornata è stato Josef Cerny che con un attacco ai 20 km dal traguardo è riuscito a conquistare il successo di tappa. In classifica generale nessuna novità visto che gli uomini di classifica sono arrivati tutti insieme. classifica italiani Giro D’ITALIA 2020 8 7 ▼1 Nibali Vincenzo Trek – Segafredo 5:47 9 10 ▲1 Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step 6:46 12 8 ▼4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 9:34 23 17 ▼6 FABBRO Matteo BORA – ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è appena conclusa la diciannovesima tappa deld’Italia. Doveva essere volata ma la fuga ha vinto il braccio di ferro con il plotone arrivando sino al traguardo. Il protagonista di giornata è stato Josef Cerny che con un attacco ai 20 km dal traguardo è riuscito a conquistare il successo di tappa. Ingeneralenovità visto che gli uomini disono arrivati tutti insieme.D’ITALIA8 7 ▼1Vincenzo Trek – Segafredo 5:47 9 10 ▲1Fausto Deceuninck – Quick Step 6:46 12 8 ▼4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 9:34 23 17 ▼6 FABBRO Matteo BORA – ...

