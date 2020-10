Elio Germano al teatro Verdi in un monologo fra realtà e virtuale (Di venerdì 23 ottobre 2020) ... della compagnia GenoveseBeltramo e sulla piattaforma ilsonar.it lo spettacolo per la scuola primaria "OZz", di Kanterstrassei. Alle 14,30 al teatro Pietro Aretino giornata di studi "Lo spettatore ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) ... della compagnia GenoveseBeltramo e sulla piattaforma ilsonar.it lo spettacolo per la scuola primaria "OZz", di Kanterstrassei. Alle 14,30 alPietro Aretino giornata di studi "Lo spettatore ...

albertoangela : La riflessione di Bob Kennedy sulla valutazione del benessere di una società in base solo a fattori economici è qua… - desm_ondthegrey : Io tutta tranquilla che guardo Un Medico In Famiglia e TOH, ELIO GERMANO - Kimyoooooooooo : Stanotte ho sognato che avevo sul balcone Stefano De Martino, Elio Germano ed altri venuti per violentarmi. Non ero molto spaventata. - KglLaura : RT @_Vivi2013: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili, io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.… - alex_ottimo : RT @albertoangela: La riflessione di Bob Kennedy sulla valutazione del benessere di una società in base solo a fattori economici è quanto m… -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Germano Elio Germano al teatro Verdi in un monologo fra realtà e virtuale La Nazione Cinema: torna il festival Linea d'Ombra, focus sulla crisi

Da domani 24 ottobre e fino al 31 ottobre torna a Salerno il Festival Linea d'ombra, stavolta in una versione totalmente nuova per via della situazione pandemica in atto. (ANSA) ...

Elio Germano al teatro Verdi in un monologo fra realtà e virtuale

Al Festival dello spettatore il tetaro diventa digitale. E al Petrarca la prima dello spettacolo "Esercizi di fantastica" omaggio di Sosta Palmizi a Rodari ...

Da domani 24 ottobre e fino al 31 ottobre torna a Salerno il Festival Linea d'ombra, stavolta in una versione totalmente nuova per via della situazione pandemica in atto. (ANSA) ...Al Festival dello spettatore il tetaro diventa digitale. E al Petrarca la prima dello spettacolo "Esercizi di fantastica" omaggio di Sosta Palmizi a Rodari ...