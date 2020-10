Meghan Markle non vuole festeggiare Natale con La Regina | lei su tutte le furie

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Pare che la duchessa di Sussex abbia deluso nuovamente le aspettative della famiglia reale. E questa volta a risentirne di più sembra sia stata laElisabetta in persona. Come riporta il sito Amica, laavrebbe voluto che, Harry ed il piccolo Archie tornassero in Inghilterra per, così dacon la famiglia al completo, come da tradizione. Nonostante l’invito nella casa reale, la giovane duchessa avrebbe declinato l’invito preferendo trascorrere le festività in California in compagnia della madre Doria Ragland, a cui laè molto legata da sempre, e dei suoi nuovi amici. Si tratterebbe del produttore musicale David Foster e di sua moglie Katharine McPhee, in attesa anche loro del ...