Nel Lazio si va verso coprifuoco da mezzanotte alle 5

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – Il presidente delle Regione, Nicola Zingaretti, nelle prossime ore firmera’ un’ordinanza che prevede nuove misure per arginare l’avanzata del virus. Tra le misure previste ilda5 di mattina; la didattica a distanza al 75 per cento nelle universita’ salvaguardando matricole e laboratori scientifici; la didattica a distanza al 50 per cento per i licei, in particolare per il triennio. L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore da venerdi’ per trenta giorni. Tutte le misure sono state prese dopo aver ascoltato i sindaci del, l’Anci e la Conferenza dei rettori.