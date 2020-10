Il Papa: «Favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le frasi del pontefice in un documentario mostrato alla Festa del Cinema di Roma: «Gli omosessuali sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia». È la prima volta che un Papa si dice Favorevole alle unioni civili di gay Leggi su corriere (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le frasi del pontefice in un documentario mostrato alla Festa del Cinema di Roma: «Glisono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia». È la prima volta che unsi dicedi gay

