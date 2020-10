Coronavirus, AstraZeneca: 'La sperimentazione del vaccino continua' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le valutazioni effettuate 'non hanno condotto ad alcuna preoccupazione in merito alla continuazione dello studio in corso' per la sperimentazione del vaccino anti-Covid. Lo afferma la multinazionale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le valutazioni effettuate 'non hanno condotto ad alcuna preoccupazione in merito allazione dello studio in corso' per ladelanti-Covid. Lo afferma la multinazionale ...

